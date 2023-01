Cryptomonnaies

Coinbase supprime 20 % de ses effectifs

(New York) La plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase a annoncé mardi se séparer de 950 employés, soit un peu plus de 20 % de ses effectifs, invoquant la chute des devises virtuelles et l’impact de la déroute d’« acteurs peu scrupuleux ».