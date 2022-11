Le président et chef de la direction de la Banque Royale, David McKay, reconnaît que les conditions du marché demeurent difficiles, mais selon lui, les résultats de l’institution en 2022 lui assurent une bonne posture pour poursuivre sa croissance stratégique.

(Toronto) Le bénéfice net de la Banque Royale du Canada s’est établi à 3,882 milliards au quatrième trimestre de l’exercice en cours, un montant à peu près identique à celui de la même période de l’exercice 2021. Quant au bénéfice dilué par action, il a augmenté de 2 % pendant la même période, à 2,74 $.

La Presse Canadienne

La Banque Royale signale des augmentations de bénéfices des secteurs Marchés des Capitaux, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Assurances et Gestion de patrimoine, qui ont été atténuées par le recul du bénéfice du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie.

D’autre part, le bénéfice net de pour l’ensemble de l’exercice clos le 31 octobre dernier s’est élevé à 15,8 milliards, en baisse de 243 millions ou de 2 % par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice dilué par action de 11,06 $ est resté inchangé par rapport à l’exercice précédent.

Le président et chef de la direction de la Banque Royale, David McKay, reconnaît que les conditions du marché demeurent difficiles, mais selon lui, les résultats de l’institution en 2022 lui assurent une bonne posture pour poursuivre sa croissance stratégique.

En marge de la présentation de ses résultats, la Banque Royale déclare mercredi une augmentation du dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 0,04 $ par action, soit 3 %, pour le porter à 1,32 $ par action. Le dividende sera versé en février prochain.

Entreprise citée dans cette dépêche : Banque Royale du Canada (TSX : RY)