Canopy Growth détache ses activités canadiennes et met à pied 55 employés

(Smiths Falls) Canopy Growth a annoncé mercredi qu’elle détacherait ses activités canadiennes de cannabis en une unité commerciale autonome et mettrait à pied 55 employés.

La Presse Canadienne

Cette décision vise à aider l’entreprise de Smith Falls, en Ontario, à atteindre la rentabilité, a expliqué la vice-présidente des communications de Canopy, Brenna Eller.

Elle n’a pas précisé quels étaient les rôles des travailleurs mis à pied ni où ils se trouvaient.

Dans le cadre des changements, Dave Paterson agira désormais à titre de président des activités canadiennes, a ajouté Mme Eller.

M. Patterson, qui occupait jusqu’à récemment le poste de directeur commercial du producteur de cannabis Indiva, devrait accroître la responsabilité de l’entreprise jusqu’à ce qu’elle réussisse à atteindre une croissance durable.

Mme Eller a précisé que Julious Grant, directeur commercial de Canopy, quitterait également l’entreprise « pour poursuivre d’autres occasions ».

« Grâce aux changements annoncés aujourd’hui, notre structure de direction et nos activités seront désormais plus étroitement alignées sur les domaines offrant les meilleures occasions et refléteront la volonté résolue de Canopy Growth d’atteindre la rentabilité au Canada », a-t-elle affirmé dans une déclaration.

« Combinés à notre stratégie récemment annoncée pour accélérer l’entrée aux États-Unis, ces ajustements positionnent davantage Canopy Growth pour réaliser notre ambition de leadership sur le marché nord-américain du cannabis. »