QatarEnergy et CPChem investiront 8,5 milliards dans une usine de plastique

(New York) Le géant énergétique qatari QatarEnergy et le groupe Chevron Phillips Chemical Company (CPChem) vont investir 8,5 milliards de dollars dans la construction d’une usine de production de plastique au Texas, ont indiqué mercredi les deux groupes dans un communiqué.

Agence France-Presse

La construction de l’usine va démarrer immédiatement à Orange (Texas), situé à environ 180 km à l’est de Houston.

Elle produira le polyéthylène Marlex, un plastique utilisé notamment pour fabriquer des conduites de gaz, des kayaks ou des glacières. La production de l’usine devrait être principalement vendue en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Le site, qui devrait être opérationnel en 2026 et va créer 500 emplois, sera propriété de Golden Triangle Polymers, une société commune contrôlée à 51 % par CPChem, QatarEnergy détendant le solde (49 %).

Il s’agit du second investissement le plus important de QatarEnergy aux États-Unis, après les 11 milliards de dollars consacrés au terminal de production de gaz naturel liquéfié (GNL) Golden Pass, situé à l’extrême sud-est du Texas, proche du golfe du Mexique, et qui doit être livré fin 2024.

« Ce nouvel investissement va placer QatarEnergy parmi les plus importants producteurs pétrochimiques au monde », a commenté le ministre qatari de l’Énergie, Saad Sherida Al-Kaabi, cité dans le communiqué.

« Cela va également augmenter significativement notre implantation aux États-Unis », a-t-il ajouté.

CPChem est une entreprise pétrochimique contrôlée conjointement par les pétroliers américains Chevron et Phillips66.

QatarEnergy est engagé dans une phase de développement de ses activités aval (raffinage et pétrochimie), qui doivent générer une « nouvelle phase » de croissance.

Les deux groupes ont indiqué que les émissions de gaz à effet de serre de l’usine devraient être inférieures de 25 % environ à celles de sites comparables aux États-Unis et en Europe.