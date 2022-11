Restaurant Brands International, qui chapeaute aussi les chaînes Burger King, Popeyes et Firehouse Subs, a précisé que Patrick Doyle occuperait le poste immédiatement.

(Toronto) La société mère de la chaîne de cafés Tim Hortons a nommé un ancien chef de la direction de Domino’s Pizza au poste de président-directeur de son conseil d’administration.

La Presse Canadienne

M. Doyle a été chef de la direction chez Domino’s Pizza de 2010 à 2018.

Daniel Schwartz et Alex Behring, qui étaient coprésidents du conseil de RBI, continueront de faire partie du conseil d’administration de l’entreprise.

M. Behring est un cofondateur de 3G Capital, un actionnaire de RBI, et est actuellement coassocié directeur, tandis que M. Schwartz est coassocié directeur de 3G Capital et ancien chef de la direction et président-directeur du conseil de RBI.

Dans une déclaration, MM. Schwartz et Behring ont indiqué que l’ajout de M. Doyle s’inscrivait dans le cadre de la stratégie de l’entreprise visant à accélérer la croissance de ses marques et la rentabilité de ses franchisés, et à alimenter le rendement des actionnaires.

