(Montréal) Après avoir connu des difficultés opérationnelles liées à la chaîne d’approvisionnement et aux absences liées à la COVID-19, CAE a rassuré les investisseurs avec des résultats meilleurs que prévu. L’action gagnait 18 % jeudi avant-midi.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction, Marc Parent, estime que les résultats de la société montréalaise ont renforcé sa conviction que l’entreprise sera en mesure d’augmenter le bénéfice par action à un rythme annuel de 25 % sur trois ans. Il a souligné, dans un communiqué, que les résultats étaient « robustes » dans les trois divisions de l’entreprise : civil, défense et santé.

En août dernier, CAE avait inscrit une charge de 28,9 millions liée à deux programmes militaires distincts aux États-Unis.

Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux, est rassuré de l’absence de mauvaises nouvelles pour la période comprenant les mois de juillet, août et septembre. « Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits des résultats quand on sait que le marché anticipait plus de difficultés avec la chaîne d’approvisionnement et d’autres charges dans le secteur de la défense. »

CAE a triplé son bénéfice net, qui est passé de 14 millions à 44,5 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action s’établit à 19 cents, par rapport à 17 cents.

Les revenus, pour leur part, augmentent de 22 % à 993,2 millions, comparativement à 814,9 millions.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice ajusté dilué par action de 17 cents, selon la firme de données financières Refinitiv.

CAE a indiqué que son carnet de commandes ajusté atteignait un record de 10,6 milliards. Le ratio commandes/ventes, pour sa part, s’établit à 1,30, ce qui signifie que le carnet de commandes se remplit.

La direction doit répondre aux questions des analystes plus tard en après-midi. L’action gagnait 4,52 $, ou 18,79 %, à 28,57 $ à la Bourse de Toronto, jeudi avant-midi.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CAE)