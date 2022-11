La firme montréalaise Investissements PSP gère pour 230 milliards d’actifs des régimes de retraite des employés fédéraux (fonctionnaires, GRC et Forces armées).

Investissements PSP rendu à plus de 46 milliards en « actifs verts »

La firme montréalaise Investissements PSP, qui gère pour 230 milliards d’actifs des régimes de retraite des employés fédéraux (fonctionnaires, GRC et Forces armées), accroît ses placements en « actifs verts » dans le cadre de sa « stratégie climatique » mise en place depuis sept mois.

Martin Vallières La Presse

Dans son rapport annuel d’investissement responsable, publié jeudi, PSP indique que la valeur des « actifs verts » en portefeuille atteignait 46,5 milliards à sa fin d’exercice 2022. Ce montant est en hausse de 15 % par rapport au montant de référence de 40,3 milliards qui avait été comptabilisé l’an dernier chez PSP, en préparation de sa « stratégie climatique ».

À ce niveau d’actifs verts, PSP se situe déjà à la moitié de sa cible de 70 milliards visée d’ici 2026, au terme de la première phase de sa stratégie climatique.

Selon PSP, l’augmentation de six milliards en actifs verts depuis un an s’explique surtout par de nouveaux investissements dans des actifs à faible émission de carbone, ainsi que des améliorations apportées dans la classification des actifs considérés « vert pâle » jusqu’à récemment.

De l’avis de Herman Bril, directeur général et chef de l’investissement responsable chez PSP, « la promotion de la durabilité ajoute de la valeur à nos investissements axés sur le long terme. Nous collaborons avec nos partenaires et les sociétés en portefeuille pour tenir compte de leurs impacts environnementaux et sociaux dans la gestion de nos investissements. »