(Toronto) Yamana Gold a signé un accord qui la verra être acquise par Pan American Silver et Mines Agnico Eagle, après que Gold Fields a renoncé à son droit d’égaler l’offre concurrente pour la société aurifère.

La Presse Canadienne

Yamana a jugé, la semaine dernière, que l’offre de Pan American et Agnico Eagle était une « proposition supérieure » à l’accord qu’elle avait signé plus tôt cette année pour être rachetée par Gold Fields.

Gold Fields a mis fin à son offre après que le conseil d’administration de Yamana a indiqué mardi qu’il recommandait à ses actionnaires de voter contre sa proposition lors d’une assemblée qui devait avoir lieu le 21 novembre.

La minière sud-africaine s’est dite déçue par cette issue, mais elle a jugé qu’étant donné le changement de la recommandation de Yamana, la décision la plus disciplinée et prudente était d’abandonner sa proposition d’acquisition.

Gold Fields a ajouté que la minière canadienne devrait maintenant lui payer une indemnité de rupture de 300 millions US en vertu de l’entente signée plus tôt cette année.

En vertu de la proposition conjointe de Pan American et Agnico Eagle, évaluée à 4,8 milliards US, les actionnaires recevraient 1,04 $ US en espèces, 0,1598 action de Pan American et 0,0376 action de Agnico Eagle pour chaque action Yamana qu’ils détiennent.