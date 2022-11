Maple Leaf indique que son plus récent trimestre comprenait une charge de dépréciation ponctuelle hors trésorerie de 190,9 millions liée à son secteur de protéines végétales et une diminution de 31,5 millions de la juste valeur des actifs biologiques

(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf s’efforçaient toujours, mardi, de rétablir leurs activités après avoir été victime d’une cyberattaque au cours de la fin de semaine.

La Presse Canadienne

Le chef de la direction de l’entreprise, Michael McCain, a expliqué que toutes les installations fonctionnaient lundi, mais que des problèmes subsistaient alors que leurs équipes de continuité des activités trouvaient des solutions de contournement manuelles au cas par cas, tandis qu’elles s’efforçaient, avec la division informatique de l’entreprise, de rétablir l’intégrité du système.

« Je ne pense pas que nous fonctionnons de manière optimale, c’est sûr. Pour ce qui est du premier jour, je peux le garantir. Mais nous avons tous quitté nos appels, hier soir, en nous disant à quel point nous étions impressionnés par tout ce qu’ils ont accompli en une seule journée », a affirmé M. McCain lors d’une conférence téléphonique au sujet des plus récents résultats trimestriels de l’entreprise.

Le grand patron n’est pas entré dans les détails au sujet des fonctions les plus touchées, mais a précisé que la perturbation avait été « exhaustive », tout en notant qu’il existait des solutions de contournement.

« Ce n’est pas quelque chose d’inattendu dans l’industrie aujourd’hui, autant que c’est un fléau de la technologie moderne, mais j’ai fortement confiance en l’équipe de personnes que nous avons en place pour assurer la continuité de l’entreprise. »

Le directeur financier Geert Verellen a indiqué qu’une résolution complète de la panne prendrait un certain temps et entraînerait des interruptions de service opérationnel, et que l’entreprise réglerait les problèmes avec les clients et les fournisseurs.

Maple Leaf a affiché une perte de 229,5 millions au troisième trimestre, alors qu’elle a enregistré une charge ponctuelle liée à la valeur de ses activités de protéines végétales.

La perte par action s’est élevée à 1,86 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à un bénéfice de 44,5 millions, ou 36 cents par action, lors de la même période l’an dernier.

Les plus récents résultats comprenaient une charge de dépréciation ponctuelle hors trésorerie de 190,9 millions liée aux activités de protéines végétales et une diminution de 31,5 millions de la juste valeur des actifs biologiques.

Sur une base ajustée, Maple Leaf a indiqué avoir perdu 1 cent par action au cours de son dernier trimestre, par rapport à un bénéfice ajusté de 38 cents par action au même trimestre l’an dernier, en raison d’une performance commerciale plus faible attribuable à l’inflation et aux problèmes de main-d’œuvre.

Les ventes du trimestre ont totalisé 1,23 milliard, comparativement à celles de 1,19 milliard au troisième trimestre de 2021.

Selon Maple Leaf, cette augmentation était due à une hausse des ventes dans son groupe des produits de protéines de viande, qui ont été partiellement contrebalancées par une baisse des ventes dans le groupe des produits de protéines végétales.