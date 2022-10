L’Aubainerie s’installe aux Galeries d’Anjou. Avec sa boutique éphémère, le détaillant de vêtements québécois souhaite éventuellement avoir une adresse permanente dans cette partie de la ville et travaille également à augmenter sa présence sur l’île de Montréal.

Nathaëlle Morissette La Presse

À partir du 2 novembre, le magasin — appelé MÉGA POP — accueillera les clients dans un espace de 50 000 pieds carrés situé dans les anciens locaux de Sears. Impossible pour le moment de savoir combien de temps cette boutique éphémère sera ouverte, mais l’entreprise souhaite s’installer un jour pour de bon dans ce secteur. Le communiqué de presse diffusé par l’entreprise parle d’un magasin éphémère de « longue durée de vie ».

« On n’est pas tellement présents à Montréal, donc le MÉGA POP devient un évènement nous permettant de nous présenter aux gens dans l’arrondissement d’Anjou », explique au téléphone Ginette Harnois, vice-présidente expérience client pour L’Aubainerie. L’entreprise compte y offrir plusieurs exclusivités.

« Dans les deux dernières années, on a travaillé d’arrache-pied pour améliorer la qualité de nos produits. On savait qu’il y aurait un changement dans l’économie. On a une belle occasion de présenter notre transformation », ajoute-t-elle.

De la mode éclair au « produit durable »

Se présentant comme un détaillant abordable pour toute la famille, L’Aubainerie est passé de la mode éclair (fast fashion) au « produit durable », explique Mme Harnois.

L’offre a été revue dans son entièreté, des chaussettes aux manteaux, en passant par les sous-vêtements afin d’assurer la qualité et la durabilité des tissus. L’Aubainerie fait le pari que cette transformation séduira les Montréalais. « On est très forts en région, mais on veut augmenter notre présence à Montréal. »

Avec son magasin aux Galeries d’Anjou, L’Aubainerie « rompt » en quelque sorte avec son habitude d’avoir des boutiques qui ont pignon sur rue comme c’est le cas notamment avec le magasin de l’avenue du Mont-Royal. Ainsi, le détaillant pourrait s’installer dans d’autres centres commerciaux, laisse-t-on entendre.

Fondée en 1944 en Mauricie, L’Aubainerie compte un total de 52 magasins au Québec et de 2 ailleurs au Canada (Ontario, Nouveau-Brunswick). À Montréal, le détaillant a quatre boutiques — ce qui inclut le MÉGA-POP et deux entrepôts.