(New York) Microsoft a vu, une nouvelle fois, son activité tirée par l’informatique à distance, entre juillet et septembre, et fait état d’une demande toujours soutenue malgré le contexte incertain, même si logiciels et jeux vidéo ont marqué le pas.

Agence France-Presse

Le géant de Redmond (État du Washington), a publié mardi un chiffre d’affaires de 50,1 milliards de dollars pour le premier trimestre de son exercice décalé, en progression de 11 % sur un an.

Microsoft a beaucoup souffert du dollar fort, qui a frappé l’ensemble de ses ventes hors des États-Unis.

La conversion en dollars des revenus générés à l’étranger dans d’autres monnaies dépend, en effet, du taux de change, qui s’est déprécié pour quasiment toutes les devises face au billet vert.

Il a ainsi amputé de 2,2 milliards de dollars le chiffre d’affaires global du groupe.

L’effet dollar a également privé Microsoft de 1,3 milliard de dollars de bénéfice net, lequel est ressorti en baisse de 14 % à 17,5 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté est néanmoins supérieur aux attentes des analystes, de même que le chiffre d’affaires.

« Face à des vents contraires de plus en plus forts, la technologie numérique est le plus porteur des courants », a déclaré le PDG Satya Nadella, cité dans le communiqué publié mardi.

Le dirigeant a souligné que les revenus tirés de l’infonuagique étaient en hausse de 24 % sur un an.

Ils pèsent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires du groupe (25,7 milliards de dollars) dont l’essentiel de l’activité fut longtemps concentré autour de son système d’exploitation Windows.

Le service d’informatique à distance et serveurs Azure, et d’autres activités connexes, ont affiché une croissance de 35 % sur un an.

Signe des temps, la division Windows OEM (Original Equipment Manufacturer), qui englobe Windows, est celle qui a le moins bien traversé ce trimestre, avec un chiffre d’affaires en baisse de 15 %.

Autre segment en difficulté, la console XBox et les jeux vidéo, qui ont reculé de 3 %.

Même si elles sont restées en croissance, les suites logicielles Office ont aussi décéléré, avec une progression de 7 % seulement sur un an pour la branche de vente directe aux particuliers.

« Nous continuons à voir une demande solide dans nos activités commerciales », a indiqué Amy Hood, directrice financière, citée dans le communiqué.

Satya Nadella a néanmoins prévenu que le groupe entendait « gérer ses coûts de façon disciplinée », tout en « investissant dans des activités en croissance ».

Microsoft a confirmé, la semaine dernière, avoir procédé à des suppressions de postes, sans en confirmer le nombre, que le site d’information Axios a évaluées à près de 1000.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la fermeture de Wall Street, l’action du groupe perdait près de 2 %.