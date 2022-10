Le PDG de Loop Industries éclaboussé par une plainte de la SEC

Manipulation du marché, conduite trompeuse et fausses déclarations. Le gendarme boursier américain allègue qu’un groupe d’investisseurs s’est enrichi de plusieurs millions en vendant frauduleusement des actions de l’entreprise de Terrebonne Loop Industries. Son fondateur et PDG, Daniel Solomita, aurait bénéficié du stratagème, qui implique des sociétés offshore et un mystérieux « investisseur âgé ».