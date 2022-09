La plupart des entreprises qui participaient à un projet pilote de semaine de travail de quatre jours en Grande-Bretagne ont déclaré n’avoir constaté aucune perte de productivité au cours de l’expérience et, dans certains cas, avoir même observé une amélioration significative, selon une enquête auprès des participants publiée la semaine dernière.

À mi-chemin de l’essai de six mois, au cours duquel les employés de 73 entreprises obtenaient un jour de congé payé par semaine, 35 des 41 entreprises qui ont répondu à une enquête ont déclaré qu’il était « probable » ou « extrêmement probable » qu’elles poursuivent la semaine de travail de quatre jours au-delà de la fin du projet, fin novembre. Toutes les entreprises, à l’exception de deux d’entre elles, ont déclaré que la productivité était restée la même ou s’était améliorée. Fait remarquable, six entreprises ont déclaré que la productivité s’était considérablement améliorée.

L’idée d’une semaine de travail de quatre jours est évoquée depuis des décennies. En 1956, le vice-président américain Richard Nixon a déclaré qu’il la prévoyait dans un « avenir pas trop lointain », bien qu’elle ne se soit pas matérialisée à grande échelle. Mais les changements intervenus avec la pandémie de coronavirus, soit le travail à distance et le travail hybride, ont remis à l’avant-plan les questions liées à d’autres aspects du travail. Travaillons-nous cinq jours par semaine simplement parce que nous l’avons fait de cette façon pendant plus d’un siècle, ou est-ce vraiment la meilleure façon ?

« Si vous regardez l’impact de la pandémie sur le lieu de travail, nous étions souvent trop concentrés sur le lieu de travail », a déclaré Joe O’Connor, PDG de 4 Day Week Global, un groupe à but non lucratif qui mène l’étude avec un groupe de réflexion et des chercheurs de l’Université de Cambridge, du Boston College et de l’Université d’Oxford.

Le travail à distance et le travail hybride peuvent apporter de nombreux avantages, mais ils ne traitent pas l’épuisement professionnel et le surmenage. Joe O’Connor

Certains dirigeants d’entreprises participant à l’essai ont déclaré que la semaine de quatre jours avait donné aux employés plus de temps pour faire de l’exercice, cuisiner, passer du temps avec leur famille et s’adonner à des passe-temps, ce qui a renforcé leur bien-être et les a rendus plus énergiques et productifs lorsqu’ils étaient au travail. Les critiques, cependant, s’inquiètent des coûts supplémentaires et de la réduction de la compétitivité, en particulier lorsque de nombreuses entreprises européennes sont déjà à la traîne par rapport à leurs rivales d’autres régions.

Plus de 3300 travailleurs dans les banques, le marketing, les soins de santé, les services financiers, le commerce de détail, l’hôtellerie et d’autres secteurs en Grande-Bretagne participent au projet pilote, qui est l’une des plus grandes études à ce jour, selon Jack Kellam, chercheur pour Autonomy, un groupe de réflexion qui est l’un des organisateurs de l’essai.

Pas de différence

Chez Allcap, l’une des entreprises participant au projet pilote, il était trop tôt pour dire comment la semaine de travail écourtée avait influé sur la productivité ou les résultats de l’entreprise, a affirmé Mark Roderick, directeur général et copropriétaire de cette entreprise d’ingénierie et de fournitures industrielles de 40 personnes. Dans l’ensemble, cependant, les employés étaient satisfaits d’avoir un jour de congé supplémentaire, et l’entreprise envisage de le maintenir.

« Les clients n’ont pas vraiment remarqué de différence », a affirmé M. Roderick, dont le siège de l’entreprise se trouve à Gloucester, en Angleterre.

Le nouvel horaire lui a notamment donné plus de temps pour s’entraîner en vue d’un récent triathlon Ironman au pays de Galles. Pourtant, certains jours sont plus stressants qu’auparavant, car les vacances d’été et la réduction de la semaine de travail ont eu pour effet de mettre le personnel à rude épreuve. « Nous avons tous été un peu sous pression », a-t-il déclaré, utilisant une expression britannique pour dire « dans une situation difficile ».

Des expériences similaires à celle menée en Grande-Bretagne sont également réalisées dans d’autres pays, principalement dans le secteur privé, notamment aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Lors d’un essai à Göteborg, en Suède, les responsables ont constaté que les employés accomplissaient la même quantité de travail, voire davantage.

En permanence

Jo Burns-Russell, directeur général d’Amplitude Media, une agence de marketing de Northampton, en Angleterre, a déclaré que la semaine de quatre jours avait été un tel succès que cette entreprise de 12 personnes espérait pouvoir la rendre permanente. Les employés ont trouvé des moyens de travailler plus efficacement, dit-elle. Le résultat est que l’entreprise fournit le même volume de travail et continue à se développer, même si la moitié des employés sont en congé le mercredi et l’autre moitié, le vendredi.

« Cela m’a fait du bien, car je ne passe pas mon temps à aller d’une chose à l’autre », a souligné Mme Burns-Russell. Elle s’est mise à la peinture comme passe-temps et se sent plus calme dans l’ensemble. Le mois d’août est généralement un mois plus calme pour l’entreprise, dit-elle, donc le véritable test sera de voir comment l’expérience se déroulera au cours des prochains mois, au fur et à mesure que l’entreprise se développe, dit-elle.

Gary Conroy, fondateur et PDG de 5 Squirrels, fabricant de produits de soins de la peau établi à Brighton, en Angleterre, qui participe à l’essai, a déclaré que les employés étaient devenus plus productifs, tout en faisant moins d’erreurs, et qu’ils collaboraient mieux.

« Nous nous sommes en quelque sorte éloignés de l’idée de ‟c’est ton travail, pas le mien", a-t-il déclaré, car nous essayons tous de sortir avant 17 h le jeudi. »

