Rien ne va plus chez Loto-Québec

Vous ne pouvez plus faire vos jeux, parce que rien ne va plus chez Loto-Québec, dont les ventes des produits les plus populaires sont paralysées depuis dimanche par un problème informatique qui prive la société d’État de 2 millions de dollars par jour.

Hélène Baril La Presse

Le problème est survenu dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui fait que les gagnants du tirage de samedi de la Lotto 6/49 n’ont pas encore pu faire valider leurs billets. Loto-Québec et ses clients n’ont pas pu non plus participer aux deux autres tirages de cette populaire loterie pancanadienne qui ont eu lieu depuis, ni aux prochains.

Il faudra attendre au mercredi 21 septembre pour le redémarrage de la 6/49, a fait savoir le porte-parole de la société d’État, Renaud Dugas.

Le système informatique de Loto-Québec a planté dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après le déclenchement d’une grève générale illimitée déclenchée par ses 455 employés professionnels.

Les syndiqués, parmi lesquels il y a beaucoup d’informaticiens et d’analystes en informatique, se défendent bien d’être responsables du problème. « Les employés n’avaient plus accès au système informatique (quand le problème est survenu) », a assuré Guillaume Bouvrette, vice-président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, auquel sont affiliés les employés de Loto-Québec.

Le problème informatique n’est pas lié au conflit, assure lui aussi le PDG de la société d’État, Jean-François Bergeron. « C’était un pur hasard, on ne croit pas au sabotage », a-t-il dit en entrevue à la radio.

En raison du conflit, Loto-Québec a quand même choisi de reporter la migration prévue de sa Lotto 6/49 sur une nouvelle plate-forme informatique, ce qui explique que ce produit très populaire ne sera pas de retour sur le marché québécois avant le 21 septembre.

Les employés en grève sont revenus au travail mardi, après avoir conclu avec leur employeur une entente de principe qui doit être soumise au vote dans les prochains jours.

La société d’État pense pouvoir redémarrer les ventes de ses tirages, autres que la 6/49 aujourd’hui (mercredi), après un gros travail de rattrapage dans le traitement des données. Les loteries à tirage comme la 6/49, Loto Max et La grande vie, comptent pour 70 % des revenus de loterie de Loto-Québec, qui ont dépassé le milliard de dollars en 2021-2022.

En attendant la reprise des activités, le site web de Loto-Québec conseille à ses clients de conserver leurs billets et assure que tous les lots gagnants seront honorés.

Il est trop tôt pour chiffrer les pertes financières pour Loto-Québec et ses détaillants privés de produits à vendre, à l’exception des billets à gratter, a fait savoir la société d’État.