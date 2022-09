Le détaillant montréalais a réalisé un chiffre d’affaires de 15,23 millions pour le trimestre clos le 30 juillet, alors que ses ventes avaient été de 18,74 millions lors de la même période un an plus tôt.

Les changements d’habitudes des amateurs de thé dans la foulée de la fin des restrictions pandémiques ont fait plonger les ventes en ligne des Thés DavidsTea au deuxième trimestre, ses revenus totaux ayant diminué de 18,7 % et ayant forcé le détaillant à afficher une perte nette de 4,8 millions.

La Presse Canadienne

Les ventes en ligne ont diminué de 43,9 % pour s’établir à 8,3 millions au plus récent trimestre, comparativement à 14,8 millions pour la même période l’an dernier. Leur proportion des ventes totales est passée de 79,1 % l’an dernier à 54,6 % au plus récent trimestre.

Ce recul a été partiellement contrebalancé par une hausse de 238 % des ventes en gros, réalisées notamment auprès des chaînes d’épiceries et de pharmacies, et par une croissance de 35,5 % des ventes en magasin. La proportion des ventes en gros est passée de 4,3 % l’an dernier à 17,8 % au plus récent trimestre, et celle des ventes en magasin est passée de 16,6 % à 27,6 %.

Les Thés DavidsTea ont ainsi réalisé une perte nette de 18 cents par action, ce qui se comparait à un bénéfice net de 75,5 millions, ou 2,75 $ par action, pour le deuxième trimestre un an plus tôt. Le résultat de l’an dernier comprenait cependant un gain non récurrent de 75,6 millions inscrit à la rubrique des activités liées au plan de restructuration de l’entreprise.

En excluant les gains non récurrents, la perte nette ajustée de DavidsTea atteignait 3,5 millions et se comparait à une perte nette ajustée de 2,0 millions un an plus tôt.

« Après avoir traversé avec succès la pandémie de COVID-19, nous faisons maintenant face à des vents contraires supplémentaires, notamment la pression inflationniste croissante et les craintes de récession, qui affectent les habitudes des consommateurs », a affirmé dans un communiqué la cheffe de la direction de DavidsTea, Sarah Seagal.