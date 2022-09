Aux commandes d’avions de chasse F-16, les pilotes de Top Aces incarneront l’ennemi auprès de l’armée de l’air américaine lors d’entraînements au combat pendant les cinq prochaines années, une entente qui pourrait rapporter jusqu’à 230 millions CAN à l’entreprise québécoise.

Julien Arsenault La Presse

Premier exploitant privé au monde de ce type d’appareil militaire, Top Aces vient d’obtenir son premier contrat d’envergure en formation aérienne avec adversaire aux États-Unis – le pays qui dépense le plus en matière de défense à travers le monde. Établi à Montréal en bordure de la route Transcanadienne, le spécialiste des services d’entraînement au combat compte déjà parmi ses clients les armées canadienne et allemande.

« Ce sont des années d’investissements pour nous, souligne Erin Black, gestionnaire des communications de la compagnie. C’est gros pour nous. Cela ouvre probablement des portes pour autres choses en plus de montrer aux autres pays ce que nous pouvons faire. »

Les 26 chasseurs F-16 de Top Aces, qui avaient été achetés à l’armée israélienne, se retrouveront sur deux bases : Eglin, en Floride, et Luke, en Arizona. Dès le mois prochain, ils camperont le rôle des belligérants pour des pilotes américains de F-35 – l’avion de chasse construit par Lockheed Martin présenté comme le plus avancé d’un point de vue technologique – ainsi que le F-22.

Pour l’entreprise fondée par d’anciens pilotes militaires en 2000, le contrat représente l’aboutissement d’un long processus. En 2019, la compagnie figurait parmi les sept retenues à l’occasion d’un contrat-cadre d’une valeur maximale de 6,4 milliards US. Top Aces a réussi à obtenir sa part du gâteau.

« On en parle depuis longtemps et c’est finalement devenu réel », dit Mme Black.

Si le contrat permet à Top Aces de grandir, les retombées s’observeront davantage au sud de la frontière. C’est sur les deux bases américaines que la société aura besoin de pilotes, mécaniciens et ingénieurs.

Les États-Unis ont décidé de joindre la liste des pays qui sous-traite le rôle de l’adversaire, ce qui réduit les coûts en plus d’offrir des heures d’entraînement plus productives pour ses pilotes. Au Canada, Top Aces avait obtenu un contrat de 480 millions avec la Défense nationale canadienne. Renouvelable, l’entente pourrait atteindre 1,4 milliard d’ici 2031.

Top Aces compte actuellement quelque 380 employés – dont environ 160 au Québec – répartis au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Allemagne. L’effectif de la compagnie gonflera grâce à ce nouveau contrat. Mme Black n’a toutefois pas chiffré l’ampleur des embauches prévues.

L’entreprise compte la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) parmi ses actionnaires. Le placement du bas de laine des Québécois est évalué entre 50 et 100 millions, selon son plus récent rapport annuel.