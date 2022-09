L’usine d’embouteillage de Coke Canada à Lachine produit des boissons gazeuses en bouteilles de plastique et en cannettes pour tout le marché du Québec et des provinces maritimes.

L’entreprise de boissons gazeuses Coke Canada lance un investissement de 34 millions de dollars dans son usine d’embouteillage de Lachine.

Martin Vallières La Presse

Cet investissement servira à l’installation et la mise en fonction d’ici un an d’une nouvelle ligne de production de breuvages en cannettes et en emballages de 32 unités.

Les trois lignes existantes à l’usine de Lachine produisent des breuvages en bouteilles de plastique et en cannettes, mais elles sont limitées à des emballages de 12 à 24 unités.

Entre-temps, les emballages de 32 cannettes pour le marché de Coke Canada au Québec et dans les Provinces maritimes proviennent de son usine de Brampton en Ontario.

Selon Coke Canada, cet ajout de capacité de production à Lachine servira à « répondre à la demande croissante de consommation » et de « l’élan positif qu’elle connaît dans l’est du pays, particulièrement au Québec. »

Il s’agit d’ailleurs d’un deuxième investissement de plusieurs millions à l’usine de Lachine depuis la cession de Coke Canada à des investisseurs canadiens effectuée par la société mère américaine en 2018, pour un montant alors estimé à 800 millions.

Coke Canada fabrique et emballe quelque 120 produits en sept formats différents sur les trois lignes de production à son usine de Lachine.

Elle produit ainsi l’équivalent de 25 millions de caisses (de 24 unités) par an de boissons gazeuses de marques Coca-Cola, Canada Dry, Sprite, Fresca et A & W.

Depuis quelques années, aussi, l’usine de Lachine produit des boissons gazeuses dans des bouteilles de plastique de type PET transparent qui sont plus aisément recyclables en nouvelles bouteilles de plastique.

Du côté des effectifs, dans la région de Montréal, Coke Canada emploie 150 personnes à son usine de Lachine et un peu plus de 400 personnes à son centre de vente et de distribution situé dans l’est de la ville.

« Nous sommes en recrutement actif afin de pourvoir plusieurs postes vacants à Lachine et à Montréal, avant même l’ajout d’une quatrième ligne de production à l’usine de Lachine », mentionne Erika Tremblay, vice-présidente de l’est du Canada (Québec et provinces maritimes) chez Coke Canada, lors d’un entretien avec La Presse.

Les établissements de Coke Canada à Lachine et à Montréal fonctionnent 24 heures par jour et de cinq à six jours par semaine pour la desserte de 9700 établissements commerciaux dans la région métropolitaine, et près de 20 000 dans tout le Québec et les provinces maritimes, jusqu’à Terre-Neuve.

Le marché de l’est du Canada sous la direction de Mme Tremblay compte pour environ le quart (25 %) du chiffre d’affaires total de Coke Canada.

À l’échelle nationale, Coke Canada regroupe quelque 5700 employés dans son réseau de cinq usines de production et d’une cinquantaine de centres régionaux de vente et de distribution.