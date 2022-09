La Banque Laurentienne recule de plus de 10 % en Bourse

(Montréal) L’action de la Banque Laurentienne a retraité mercredi de plus de 10 %, après le dévoilement d’une baisse de profits pour le troisième trimestre de la banque, attribuable à ses provisions pour mauvaises créances, tandis que de plus faibles marges sur les revenus d’intérêts et une baisse des prêts personnels ont également pesé sur sa performance.