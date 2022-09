La plupart des catégories de produits ont généré de meilleures ventes au plus récent trimestre. Les ventes de vins ont progressé de 8,5 % sur un an pour atteindre 625,4 millions.

La SAQ dévoile des revenus et un résultat en hausse

(Montréal) La Société des alcools du Québec a affiché vendredi un résultat net du premier trimestre en hausse de 14,6 %, soutenue par une croissance de 9,7 % de ses ventes, alors que le marché renouait avec des conditions plus semblables à celles qui prévalaient avant le début de la pandémie.

La Presse Canadienne

Le résultat net de la société d’État s’est chiffré à 325,6 millions pour le trimestre clos le 18 juin, ce qui se comparait à un résultat de 284,0 millions pour la même période l’an dernier.

Les revenus ont atteint 913,1 millions au cours du trimestre, alors qu’ils avaient été de 832,2 millions l’an dernier. Exprimées en volume, les ventes trimestrielles ont atteint 53,7 millions de litres, une hausse de 2,9 % par rapport à l’an dernier.

La SAQ a attribué cette croissance à la reprise des activités dans le secteur de la restauration et des bars, qui a contribué à une hausse de 93 millions auprès de cette clientèle. En revanche, le retour à un niveau de vente prépandémique dans les restaurants et les débits de boisson a eu un impact défavorable sur les ventes réalisées auprès des consommateurs, qui ont diminué de 12,2 millions.

De leur côté, les consommateurs ont semblé renouer avec leurs vieilles habitudes d’achat, a observé la SAQ. En effet, le panier moyen de leurs achats lors des visites en succursale a reculé à 65,40 $, comparativement à 69,71 $ au même trimestre l’an dernier. Pendant ce temps, l’achalandage a grimpé de 4,6 %, ce qui permet de croire que les clients se sont présentés plus fréquemment en succursale.

Par ailleurs, les ventes en ligne ont diminué de 8,5 % sur un an pour s’établir à 23,8 millions au plus récent trimestre. Elles représentent 3,6 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

La plupart des catégories de produits ont généré de meilleures ventes au plus récent trimestre. Les ventes de vins ont progressé de 8,5 % sur un an pour atteindre 625,4 millions, tandis que celles de spiritueux ont crû de 15,8 % à 244,8 millions. Les ventes de prêts-à-boire ont diminué de 4,9 % à 37 millions, mais celles de bières, de cidres et de produits complémentaires ont avancé de 9,3 % à 5,9 millions.

Les charges nettes de la SAQ ont grimpé de 4,6 % à 134,4 millions, ce qui représentait 14,7 % des ventes. Ce ratio était 15,4 % au trimestre équivalent l’an dernier.