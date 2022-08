Bras de fer avec Elon Musk

Twitter doit fournir plus de données sur les faux comptes, estime la juge

(New York) La juge devant décider de forcer, ou non, Elon Musk à racheter Twitter a ordonné jeudi à la plateforme de fournir un peu plus de données pour permettre à l’entrepreneur d’éventuellement étayer ses reproches, mais pas le volume « absurde » qu’il a demandé.