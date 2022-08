Quant au bénéfice net ajusté, il a augmenté en un an, étant passé de 2,56 milliards à 2,611 milliards. Le bénéfice dilué par action ajustée a progressé de 2,01 $ à 2,10 $.

Hausse des bénéfices et des revenus pour la Banque Scotia

(Toronto) La Banque Scotia rapporte que son bénéfice net au troisième trimestre de l’exercice financier en cours s’est élevé à 2,594 milliards, en hausse comparativement à celui de 2,542 milliards rapporté au trimestre correspondant de l’exercice 2021. Pendant la même période, le bénéfice dilué par action est passé de 1,99 $ à 2,09 $.

La Presse Canadienne

Au trimestre qui a pris fin le 31 juillet dernier, le total des revenus s’est établi à 7,799 milliards ; il avait été de 7,757 milliards un an plus tôt.

Le bénéfice du Réseau canadien de la Banque Scotia a augmenté de 12 % alors que le bénéfice des Opérations internationales a bondi de 28 %.

D’autre part, l’institution signale que le bénéfice des Services bancaires et marchés mondiaux, de 378 millions, a reculé de 26 % à cause de la baisse des revenus tirés des marchés financiers.

Le président et chef de la direction, Brian Porter, a observé pendant le plus récent trimestre que la forte qualité du crédit malgré la croissance du portefeuille de prêts dans tous les secteurs d’activité, la gestion prudente des dépenses et la résilience de la clientèle ont été les faits marquants du trimestre, en dépit du contexte macroéconomique qui a été moins favorable, selon lui.