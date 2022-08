Restaurant Brands International (RBI) a indiqué que les ventes de l’ensemble de son système avaient progressé de près de 1 milliard US pour dépasser le cap des 10 milliards US, avec une croissance des ventes numériques de plus de 10 % sur un an.

(Toronto) La société mère de la chaîne de cafés Tim Hortons a affiché jeudi des ventes en hausse de 14 % pour son deuxième trimestre, même si ses profits nets étaient en baisse par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Restaurant Brands International (RBI) a indiqué que les ventes de l’ensemble de son système avaient progressé de près de 1 milliard US pour dépasser le cap des 10 milliards US, avec une croissance des ventes numériques de plus de 10 % sur un an.

Le chef de la direction de RBI, José Cil, a souligné que les ventes canadiennes de Tim Hortons avaient surpassé leur niveau prépandémique pour la première fois depuis l’arrivée au pays de la COVID-19.

RBI, qui regroupe aussi les enseignes Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen et Firehouse Subs, a précisé que son bénéfice net attribuable aux actionnaires avait totalisé 246 millions US, ou 76 cents US par action, au cours du trimestre clos le 30 juin. Cela représentait une baisse par rapport à celui de 259 millions US, ou 84 cents US par action, pour la même période en 2021.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,64 milliard US, avançant par rapport à ceux de 1,44 milliard US du deuxième trimestre de l’an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, RBI a dit avoir gagné 82 cents US par action pour son plus récent trimestre, un résultat en hausse par rapport à celui de 77 cents US par action de la même période un an plus tôt.