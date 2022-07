Le ministre Champagne exige de Rogers un contrat pour éviter une autre panne

(Ottawa) Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a répété à plusieurs reprises lundi qu’il avait ordonné aux patrons de Rogers et des autres grandes entreprises de télécommunications de conclure « un contrat formel » pour éviter qu’une autre panne ne paralyse à nouveau les appels au 911 et le système de paiement Interac.