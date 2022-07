Le plus important actionnaire de Quincaillerie Richelieu a maintenant presque réduit de 50 % sa participation dans le fournisseur montréalais de produits de quincaillerie depuis le début de l’année.

Richard Dufour La Presse

L’investisseur institutionnel albertain vient de révéler avoir entamé le mois de juillet avec une participation de 8,7 % dans Richelieu. Ce gestionnaire d’actifs de Calgary avait commencé l’année avec quelque 9 millions d’actions en portefeuille, l’équivalent d’une participation supérieure à 16 % dans Richelieu, selon les données compilées par la firme de données financières Refinitiv.

Une déclaration réglementaire déposée dans les derniers jours indique que Mawer détenait 4,8 millions d’actions de Quincaillerie Richelieu en date du 1er juillet.

Maintenant que Mawer contrôle moins de 10 % des actions de Richelieu, ses gestionnaires ne sont plus tenus de révéler leurs transactions sur le titre de l’entreprise montréalaise, à moins que la participation de Mawer repasse à nouveau à plus de 10 %.

Le nombre précis d’actions vendues depuis le début de l’année ainsi que le prix obtenu ne sont pas révélées. Il est toutefois possible d’estimer que la valeur des actions de Richelieu vendues entre le 1er janvier et le 1er juillet se situe entre 130 et 200 millions de dollars.

« Richelieu est une belle entreprise et une histoire à succès », commente le gestionnaire de portefeuille Samir Taghiyev, chez Mawer Investments.

« Le PDG Richard Lord a fait un excellent travail pour faire grandir cette entreprise. Cela dit, nous avons réalisé plus tôt cette année que l’évaluation s’était emballée. Nous faisons cette analyse avec tous les titres que nous détenons. »

L’action de Richelieu a touché un sommet de 51 $ en février. Le titre s’est depuis replié. Il a gagné 4 % mardi pour clôturer à 35,86 $ à la Bourse de Toronto.

« Nous sommes des investisseurs à long terme », dit Samir Taghiyev en soulignant que Mawer détient des actions de Richelieu depuis au moins une quinzaine d’années.

« Notre philosophie consiste à investir dans de belles entreprises, dirigées par d’excellentes équipes de gestionnaires et ayant des évaluations raisonnables », dit Samir Taghiyev.

Les trois analystes qui suivent officiellement le titre de Richelieu suggèrent tous l’achat. Leur cible moyenne d’ici 12 mois est à 48 $, selon Refinitiv, ce qui laisse entrevoir un rendement de 41 %.

Dans une lettre financière publiée le printemps dernier, le gestionnaire d’actifs québécois Cote 100 soutenait que la hausse des taux d’intérêt est un risque qui guette Richelieu.

« Dans des conditions de forte inflation, les banques centrales haussent les taux dans le but d’augmenter le coût du crédit (emprunter de l’argent) et de maîtriser l’inflation. En conséquence, les demandes de prêts hypothécaires ou de construction et de rénovation immobilières diminueront probablement, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats financiers. »

Cote 100 ajoutait que le moment était toutefois à nouveau opportun pour acheter des actions de Richelieu et recommandait l’achat à 40 $ ou moins.