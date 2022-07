Ami du coureur Hugo Houle, gagnant de la 16e étape de la Grande Boucle mardi, Jean Bélanger, PDG de Premier Tech, de Rivière-du-Loup, a pris quelques minutes pour raconter à La Presse cette journée qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.

André Dubuc La Presse

Commanditaire en titre de l’équipe du cycliste québécois, la multinationale spécialisée dans les produits d’horticulture et d’équipement industriel est présente dans une vingtaine de pays. Depuis plus d’un quart de siècle, l’entreprise aujourd’hui milliardaire est associée au cyclisme en raison du rayonnement mondial de ce sport et de l’esprit d’équipe qui l’anime.

Comment avez-vous vécu cette journée historique ?

Avec beaucoup d’émotions. Je suis en France depuis hier [lundi] matin. Je n’étais pas sur l’étape. J’étais en meeting pour le travail. Un moment donné, mon téléphone vibrait. Je voyais plein de messages : « Historique ! », « Fantastique ! », « Incroyable ! », « Bravo Hugo ! » Le cœur m’arrête. Je me dis : « Il fait un autre podium ? Une victoire ? Ça se peut pas. » Trois secondes plus tard, mon téléphone sonne. C’est Steve Bauer [directeur technique de l’équipe] qui est dans la voiture et qui crie : « Hugo just won ! Hugo just won ! Awesome ! » Là, les larmes sont venues.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Jean Bélanger, PDG de Premier Tech, en 2011

Avez-vous parlé à Hugo Houle ?

On se parlait hier [lundi] à la journée de repos. « Tu sais, Jean, j’ai fait le podium [3e place au terme de la 13e étape]. Ce n’est qu’une étape. Je vais en gagner une. » Puis là, il gagne aujourd’hui [mardi]. Formidable. […] Après sa victoire, j’ai pu lui parler dans la voiture sur le retour à l’hôtel. Il était très émotif. « Jean, je l’ai fait ! Je n’en reviens pas. J’ai tout donné. Quand je suis parti, j’allais en avant travailler pour Michael Woods [un des leaders de l’équipe]. Un moment, j’ai vraiment réussi à faire le trou. Michael m’a dit à l’oreillette : “Go for it man, this one is yours” [Vas-y, celle-là est la tienne]. Je ne me suis plus posé de questions. J’ai tout donné. Ben oui, j’ai gagné. » Il était très heureux, très émotif.

Qu’est-ce que ça fait de gagner une étape du Tour de France avec le nom Premier Tech sur le maillot ?

Ça donne des papillons. Quand on est impliqué dans le vélo depuis plus de 25 ans, quand on le pratique par passion, par amour ; de voir une équipe qui porte son nom, qui a son logo sur le maillot, qui remporte deux étapes dans le même tour, c’est hors-norme, ce qu’on vient de faire [Simon Clarke à la 5e étape]. Remporter deux étapes sur deux tours différents, c’est formidable ; remporter deux étapes sur le même tour, c’est extraordinaire. […] Nos coureurs ont fait voir le maillot, ils ont animé la course, ils se sont mêlés aux échappées. Les autres équipes, les journalistes sportifs voient que l’équipe Israel-Premier Tech et ses coureurs sont venus au Tour pour jouer la victoire sur les étapes. On avait une réelle prétention de gagner et de jouer les étapes. On en a deux. Ça rétablit les faits qu’on est effectivement une très bonne équipe de niveau World Tour.

Quelle est la valeur des retombées de la victoire d’Hugo Houle en tant que commanditaire en titre de son équipe ?

Le Tour de France est diffusé dans 130 pays. C’est en direct dans 30 pays pour la durée complète des courses, donc de 4 à 6 heures par jour en direct dans 30 pays. D’avoir le maillot qui se fait voir comme ça, d’être sur le podium, d’animer la course ; ce sont des millions de dollars en retombées publicitaires.

À quoi peut se comparer une victoire d’étape au Tour de France ?

Ça peut se comparer à gagner un tournoi de tennis du Grand Chelem, à compter le but victorieux qui donne la Coupe Stanley. Le Tour de France est la grande course cycliste au monde. En gagner une étape, c’est du niveau d’une médaille d’or olympique, de gagner un championnat du monde. Ils étaient 150 sur la ligne de départ à la vouloir, cette victoire-là. Il faut vraiment aller la chercher.

Le mot de la fin ?

Aujourd’hui, c’est la cerise sur le sundae. C’est la date à marquer sur l’agenda, à vie. Une victoire d’un Québécois, une victoire d’un ami que j’adore et que je respecte énormément sur une étape du Tour de France avec Steve Bauer — le seul autre Canadien à avoir gagné une étape qui le conseillait à l’oreillette dans la voiture à l’arrière –, c’est une journée qui va rester à jamais gravée dans ma mémoire.