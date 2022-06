La société montréalaise ExCellThera recevra un nouveau prêt d’environ 6,5 millions du gouvernement Legault, qui veut voir cette biotech poursuivre les essais cliniques de son traitement contre les maladies du sang.

Isabelle Dubé La Presse

Julien Arsenault La Presse

Cette décision a été prise parce que le projet de l’entreprise « présente un intérêt économique important », selon un récent décret gouvernemental. L’argent sera versé par l’entremise du Fonds du développement économique. C’est Investissement Québec (IQ), le bras financier de l’État québécois, qui bouclera la transaction.

Il n’a pas été possible d’obtenir plus de détails. Mercredi, ExCellThera n’avait pas répondu aux questions de La Presse.

« C’est exactement le genre d’entreprise qu’on ne veut pas perdre au Québec. On veut les faire croître du début à la commercialisation, en faire des fleurons, et le financement entre les phases 2 et 3 est crucial pour faire grandir l’entreprise », affirme au téléphone Anie Perrault, directrice de BioQuébec, qui représente les intérêts de l’industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences de la vie.

Pour traiter des maladies du sang, l’équipe du docteur Guy Sauvageau multiplie les cellules souches prélevées dans du sang de cordon et immunitaires avec sa molécule brevetée UM171 (UM pour Université de Montréal).

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Guy Sauvageau est cofondateur d’ExCellThera.

Cette thérapie cellulaire est évaluée actuellement dans plusieurs essais cliniques aux États-Unis et au Canada. Les derniers résultats publiés en avril indiquaient que l’expansion des cellules avec l’UM171 permettait l’utilisation de petits cordons, qui ont moins de cellules et qui sont souvent délaissés dans les banques publiques.

« Cette aide du gouvernement peut créer un effet de levier et permettre à d’autres investisseurs de venir s’appuyer sur cet investissement pour ajouter des fonds », affirme Mme Perrault.

En 2020, le gouvernement Legault avait accordé une aide de 6 millions pour s’assurer que cette entreprise fort attrayante pour les investisseurs étrangers reste au Québec. Le gouvernement Trudeau avait également consenti 4 millions à la société pour l’aider à mettre en place des installations de bioproduction commerciale de cellules souches.

ExCellThera avait renouvelé, en mars dernier, son inscription au Registre des lobbyistes afin de continuer à solliciter Québec dans le cadre de ses projets. Elle souhaite continuer à effectuer des démarches auprès d’IQ, du ministère de l’Économie et de l’Innovation ainsi que du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Essentiellement, ExCellThera souhaite obtenir des prêts et subventions, dont les montants n’ont pas été précisés, afin de « mettre sur pied un centre mondial de thérapie cellulaire au Québec ». L’argent servirait au développement du centre en question, l’achat d’équipement et la phase de commercialisation des produits.