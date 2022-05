(Saskatoon) Nutrien a affiché mardi un bénéfice record de 1,4 milliard US pour son premier trimestre, la guerre en Ukraine ayant fait grimper les prix des matières premières et soulevé certaines inquiétudes entourant la sécurité alimentaire mondiale.

La Presse Canadienne

Le géant de l’engrais établi à Saskatoon a engrangé un profit de 2,49 $ US par action au cours du trimestre clos le 31 mars, ce qui était plus de 10 fois plus élevé que celui de 22 cents US par action de la même période l’an dernier.

Les ventes de Nutrien ont totalisé 7,6 milliards US au plus récent trimestre, par rapport à celles de 4,7 milliards du premier trimestre de 2021.

En outre, l’entreprise a révisé à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2022, de 50 %. Elle s’attend désormais à réaliser un profit d’entre 16,20 $ US et 18,70 $ US par action cette année, alors que ses prévisions précédentes visaient un bénéfice d’entre 10,20 $ US et 11,80 $ US par action.

Tout au long de l’exercice 2022, Nutrien s’attend à produire entre 14,5 et 15,1 millions de tonnes de potasse. Elle avait déjà indiqué avoir l’intention d’accroître sa capacité de production de potasse de près d’un million de tonnes pour l’aider à répondre à la demande mondiale.

Nutrien a souligné que la Russie et la Biélorussie étaient responsables d’environ 40 % de la production mondiale et des exportations de potasse. Les sanctions financières imposées à la Russie et à la Biélorussie en raison de la guerre en Ukraine font en sorte que les exportations de potasse de la région ont diminué d’environ 20 % au cours du premier trimestre de 2022, par rapport à la même période en 2021.