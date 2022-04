Grippe aviaire

Canards du Lac Brome demande 20 millions d’aide gouvernementale

Terrassée par l’influenza aviaire hautement pathogène qui l’a forcée à éliminer quelque 150 000 oiseaux, dont tous ses reproducteurs, l’entreprise Canards du Lac Brome prévoit qu’il lui faudra jusqu’à un an pour relancer ses activités. Le plus gros producteur de canards au Canada, qui emploie plus de 300 personnes au Québec, estime avoir besoin de jusqu’à 20 millions de dollars de fonds publics pour y parvenir.