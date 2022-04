La rémunération du président et chef de la direction de WSP Global, Alexandre L’Heureux, a bondi du tiers en 2021, selon des documents réglementaires publiés par la firme d’ingénierie montréalaise.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

M. L’Heureux a obtenu une rémunération totale de 9,2 millions en 2021, comparativement à 6,9 millions l’année précédente, selon la circulaire de la société.

Le dirigeant a touché un salaire de base de 1,3 million. Le reste de sa rémunération est composé de rémunération sous forme d’actions, d’option d’achat et de régime incitatif.

Au total, les cinq plus hauts dirigeants de la société ont obtenu une rémunération de 18,3 millions, ce qui représente une augmentation de 45,9 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est légèrement amplifiée par le fait que la chef de la direction pour le Canada, Marie-Claude Dumas, n’a été promue qu’en avril 2021.

« Nous continuons de croire que notre cadre de rémunération des dirigeants à court et à long termes récompense adéquatement le rendement de nos dirigeants tout en étant juste et concurrentiel et en étant conforme aux attentes des actionnaires », écrit Linda Smith-Galipeau, administratrice et présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, dans le document destiné aux actionnaires de la société.

Elle souligne que 95,3 % des actionnaires avaient approuvé le programme de rémunération lors d’un vote consultatif en 2021.

Le document mentionne également que les rémunérations de M. L’Heureux et du chef des finances, Alain Michaud, ont augmenté pour tenir compte de la médiane du groupe de référence (les autres entreprises auxquelles WSP se compare).

En 2021, le bénéfice net de WSP a atteint 473,6 millions, une hausse de 197,6 millions par rapport à 2020. Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes s’établissait à 10,4 milliards, ce qui représente une progression de 23,8 %. En devises constantes, le carnet de commandes a affiché une croissance interne de 10,1 %.