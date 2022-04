Les travailleurs d’un centre de distribution de Metro en Ontario ont voté en faveur d’une nouvelle entente, tandis que les travailleurs d’un entrepôt Sobeys au Québec ont rejeté la dernière offre de l’épicier.

Brett Bundale La Presse Canadienne

Plus de 900 travailleurs du centre de distribution de Metro dans la région de Toronto ont ratifié vendredi une nouvelle convention collective de quatre ans et demi, mettant fin à une grève d’une semaine.

Le syndicat Unifor a précisé que les employés de l’entrepôt d’Etobicoke recevraient une augmentation de salaire moyenne de 15,8 % pendant la durée de la nouvelle entente de 4,5 ans.

Le syndicat a ajouté que la nouvelle convention collective comprenait également des primes de poste plus élevées pour le travail en congélateur, une progression salariale raccourcie pour atteindre l’échelon le plus élevé, des améliorations aux pensions et aux avantages sociaux et aucune concession.

« Cette convention collective permet d’obtenir le meilleur taux de rémunération maximal et la progression la plus rapide de l’industrie », a affirmé dans un communiqué la directrice régionale d’Unifor Ontario, Naureen Rizvi.

Il ne fait aucun doute que cela élèvera la barre pour les travailleurs d’entrepôt partout en Ontario. Naureen Rizvi, directrice régionale d’Unifor Ontario, dans un communiqué

De son côté, le vice-président exécutif et chef de la division de l’Ontario de Metro, Carmen Fortino, a estimé dans un communiqué que l’entreprise et le syndicat avaient conclu un accord « équitable et raisonnable » qui maintient des conditions de travail compétitives pour les employés.

Pendant ce temps, 190 travailleurs d’un centre de distribution Sobeys à Terrebonne, au Québec, restent en grève après avoir refusé la dernière offre de leur employeur.

Kim Bergeron, avocate et négociatrice pour le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, a indiqué que les travailleurs avaient voté vendredi contre une proposition d’entente de principe dans une proportion de 69 %.

Les salaires et les avantages sociaux restent le principal point d’achoppement, a-t-elle expliqué.