(Montréal) Les conditions plus favorables pourraient permettre au Groupe d’alimentation MTY de réaliser de potentielles acquisitions, croit son chef de la direction, Éric Lefebvre. Le dirigeant a fait ce commentaire alors que le franchiseur montréalais de restaurants dévoilait vendredi des résultats supérieurs aux attentes.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Les acquisitions représentent un élément important de la stratégie de croissance de la société, qui possède notamment les enseignes Bâton Rouge, Casa grecque et Sushi Shop. M. Lefebvre a indiqué que le taux d’activité dans le marché des acquisitions de chaînes de restaurants était « revenu à la normale », lors d’une conférence téléphonique visant à discuter de ses plus récents résultats trimestriels.

« Ça ressemble à ce que c’était avant la pandémie, a-t-il dit. Maintenant, nous observons un flot d’ententes plus régulier au Canada et aux États-Unis, dans tous les segments de l’industrie. Nous en sommes très heureux et nous sommes optimistes. »

Pour ses prochaines cibles d’acquisition, MTY n’a pas de préférence entre les marchés canadien et américain. Son grand patron précise toutefois que le marché américain est plus grand et offre généralement plus d’occasions. Il a aussi dit que la société privilégierait les transactions au rachat d’actions dans sa stratégie d’allocation du capital.

Inflation et construction

Pour le moment, les clients de MTY n’auraient pas diminué leur nombre de visites en restaurant pour compenser leurs dépenses plus élevées en carburant, constate M. Lefebvre.

« Ce n’est pas ce que nous observons pour le moment. Je ne peux pas dire que ça ne va jamais arriver, mais nous ne voyons pas de diminution de l’achalandage en raison des différentes sources d’inflation [essence, alimentaire]. »

Les clients sont loyaux et le budget discrétionnaire semble disponible, du moins pour les restaurants. Éric Lefebvre, chef de la direction de MTY

Les restaurants dans le giron de MTY ont également augmenté le prix des produits au menu pour s’ajuster à l’inflation alimentaire. Questionné par un analyste, le chef de la direction a indiqué que la hausse des prix demeurait similaire à l’industrie pour l’ensemble des activités. La situation est toutefois différente d’une enseigne à l’autre, a-t-il précisé. Certaines ont dépassé le rythme de l’industrie et d’autres y sont allées de manière plus modérée, selon la variation des prix de leurs ingrédients de prédilection.

Groupe d’alimentation MTY a ouvert 75 nouveaux établissements entre les mois de décembre, janvier et février. Il s’agirait d’un nombre record pour un premier trimestre.

Ces ouvertures ne veulent pas dire que les délais de construction sont chose du passé. En février, M. Lefebvre avait prévenu que les ouvertures de restaurants prenaient plus de temps. Il avait précisé que l’ouverture d’un restaurant pouvait prendre entre 12 et 18 mois, en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, tandis qu’il était possible d’y parvenir en trois à six mois avant la pandémie.

La situation demeure difficile, reconnaît le dirigeant. « Normalement, le nombre d’ouvertures est beaucoup plus prévisible que le nombre de fermetures, mais dans cet environnement, on ne sait plus combien de temps ça prendra [avant de pouvoir ouvrir un nouvel établissement]. »

À la fin de février, le réseau MTY comptait 6704 établissements en activité, dont 89 exploités par la société et 6615 par des franchisés. Parmi les établissements, 54 % se trouvaient aux États-Unis, 39 % au Canada et 7 % ailleurs.

Au début du trimestre, 82 restaurants étaient temporairement fermés. Ce nombre a diminué à 69 à la fin du trimestre. Au cours du trimestre, 225 établissements ont été fermés au moins une journée.

Résultats supérieurs aux attentes

MTY a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour son premier trimestre, alors que ses ventes ont augmenté de 18 %, malgré les restrictions sanitaires adoptées au Québec et en Ontario durant la vague Omicron.

Au cours du trimestre clos le 28 février, le franchiseur rapporte un bénéfice net de 16,6 millions, comparativement à 13,4 millions à la même période l’an dernier. Le bénéfice ajusté par action atteint 68 cents, par rapport à 54 cents un an plus tôt. Les revenus, pour leur part, se sont établis à 140,5 millions, ce qui représentait une hausse de 18 %. Les analystes anticipaient un bénéfice par action de 62 cents et des revenus de 129,8 millions, selon Refinitiv.

L’analyste John Zamparo, de CIBC Marchés mondiaux, a attribué cette surperformance aux ventes des restaurants du réseau, qui ne tiennent pas compte des ventes en ligne. Le chiffre d’affaires du réseau s’est élevé à 885,7 millions, en progression de 16 % par rapport au premier trimestre de 2021. « Il était vraiment plus fort que nous ne le prévoyions au Canada », a affirmé l’analyste dans une note.

En début d’après-midi, l’action de MTY gagnait 4,89 $, ou 9,0 %, à 59,30 $ à la Bourse de Toronto.