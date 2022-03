(Ottawa) Le président-directeur général d’Air Canada a prononcé quelques phrases en français au début de son témoignage devant le comité des Langues officielles de la Chambre des communes lundi après-midi. Il a de nouveau fait acte de contrition pour la controverse qu’il avait soulevée en novembre en prononçant un discours presque exclusivement en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Mylène Crête La Presse

« Je suis désolé. Je m’excuse encore ici. Je regrette mes propos », a-t-il dit au début de son témoignage dans un français laborieux. Il a également dit regretter l’impact que ses propos ont eu sur les employés d’Air Canada.

Le patron du transporteur aérien suit des cours intensifs quotidiennement pour apprendre à s’exprimer en français. Il a toutefois reconnu que sa maîtrise de langue n’est pas encore à la hauteur des efforts qu’il dit y mettre. Il a d’ailleurs répondu aux questions des élus en anglais.

Michael Rousseau avait déclenché une tempête linguistique en novembre en livrant un discours en anglais à Montréal malgré les avertissements d’un membre du cabinet de François Legault à Québec et du Commissariat aux langues officielles à Ottawa. Seules quelques phrases en français avaient été ajoutées.

M. Rousseau avait par la suite affirmé aux journalistes qu’il vivait dans la métropole depuis 14 ans sans avoir eu à apprendre le français, ce qui était « tout à l’honneur » de la ville.

Le commissaire aux langues officielles avait reçu plus de 2000 plaintes, un nombre record, à la suite de cette controverse.

Depuis, le gouvernement a accepté de lui donner le pouvoir d’imposer des pénalités à Air Canada pouvant s’élever jusqu’à 25 000 $ dans le cadre du projet de loi C-13 pour renforcer la Loi sur les langues officielles. Ce pouvoir serait également étendu à VIA Rail et Marine Atlantic et à toutes les autorités aéroportuaires.

Le projet de loi déposé le 1er mars n’a pas encore franchi l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes.