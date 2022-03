L’accord permettra aux voyageurs de combiner des segments de vol sur un seul billet et d’enregistrer leurs bagages une seule fois.

Air Transat et Porter concluent une entente de partage de codes

(Montréal) Air Transat et Porter Airlines ont signé une entente de partage de codes pour la saison estivale, qui offrira à leurs clients un plus grand choix de vols de correspondance au Canada, aux États-Unis et à l’étranger.

La Presse Canadienne

Les compagnies aériennes affirment que la première phase de l’accord se concentrera sur la connexion des bases de Porter à l’aéroport Billy Bishop de Toronto et celui d’Halifax à la plaque tournante d’Air Transat à Montréal.

L’accord de partage de code verra chaque compagnie aérienne commercialiser, sous son propre code, les vols opérés par son partenaire.

L’accord permettra aux voyageurs de combiner des segments de vol sur un seul billet et d’enregistrer leurs bagages une seule fois.

Le directeur général de Porter Airlines, Michael Deluce, a déclaré que l’accord de partage de code complète les propres plans de croissance de sa compagnie aérienne.

Il a dit que l’offre d’un accès fluide aux marchés internationaux desservis par Air Transat sera un grand avantage pour les passagers.

