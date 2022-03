(Montréal) La flambée des prix à la pompe pourrait forcer certains employeurs à revoir leur politique de télétravail tandis que la rareté de main-d’œuvre et l’inflation bouleversent le marché du travail.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« Ça va certainement donner des arguments supplémentaires aux employés, croit Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Ils vont dire : “Là tu me demandes de revenir. Ça fait deux ans que je suis productif et efficace à distance et là tu me demandes de revenir au bureau à deux ou trois jours par semaine. Voici les coûts supplémentaires.” »

L’augmentation des coûts pour le transport automobile représente un autre irritant pour les employés, dont l’emploi permet le télétravail, tandis que le contexte de rareté de main-d’œuvre leur donne un plus grand pouvoir de négociation.

La situation « exceptionnelle » sur le marché du travail a amené l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés à publier une mise à jour de ses prévisions d’augmentations salariales pour 2022, publiées en septembre dernier.

La montée rapide de l’inflation et la rareté de la main-d’œuvre ont fait en sorte que de nombreux employeurs ont accordé des augmentations plus généreuses en 2022 qu’ils ne l’anticipaient il y a à peine quelques mois plus tôt.

« C’est assez exceptionnel, dans les dernières années, c’est la première fois qu’on fait des prévisions révisées, dit sa directrice générale Manon Poirier en entrevue. On le sentait à l’automne que ça pouvait changer à cause du contexte particulier. »

Déjà en septembre, l’Ordre prévoyait les plus fortes augmentations salariales depuis 10 ans à 2,9 % en moyenne. Celles-ci seraient encore plus importantes qu’anticipé, selon son enquête sur les prévisions salariales réalisée en partenariat avec les firmes Normandin Beaudry, PCI Perreault conseil, Solutions Mieux-être LifeWorks et Willis Towers Watson.

Au Québec, on prévoit désormais des augmentations se situant en moyenne entre 3,3 % et 3,5 % pour l’année 2022. Si certains employeurs accordent leur salaire à partir de janvier, certains employeurs font cet exercice au printemps, ce qui explique qu’on parle encore de prévisions.