Problèmes d’approvisionnement

Toyota et Volkswagen suspendent leurs opérations en Russie

(Francfort) Les deux plus grands groupes automobiles mondiaux, Toyota et Volkswagen, ont annoncé jeudi suspendre leur production en Russie, en raison des répercussions de la guerre en Ukraine, et d’autres constructeurs japonais et allemands stoppaient ou limitaient aussi leurs activités locales.