Les restaurants se plaignent depuis longtemps que la commission de 30 % d’Uber pour les livraisons est trop élevée, et certains sont restés déçus même lorsque l’entreprise a temporairement réduit sa commission à 15 % pour les restaurants utilisant leurs propres livreurs au plus fort de la pandémie de COVID-19.

(Toronto) Uber Technologies a annoncé lundi le lancement de trois nouvelles offres pour ses services Uber Eats qui réduisent les commissions qu’elle imposait aux restaurants jusqu’à maintenant.

La Presse Canadienne

La première des offres permet aux restaurants payant une commission de 2,9 % d’accepter les commandes directement à partir de leurs sites web ou de leurs comptes de médias sociaux et de les faire exécuter par des livreurs sur la plateforme Uber Eats.

La deuxième offre permet aux clients de parcourir le menu, de commander et de payer, sur Uber Eats, la nourriture qu’ils mangeront dans la salle à manger du restaurant, qui se voit alors facturer une commission de 3,0 %.

L’offre finale introduit une structure de prix pour les livraisons, qui comportent des commissions à partir de 20 %.

Le niveau le plus bas de la structure tarifaire aide les restaurants à traiter et exécuter les commandes, mais facture aux clients des frais de livraison standard, tandis que les niveaux supérieurs réduisent les frais payés par les clients et donnent aux restaurants plus de visibilité sur l’application Uber Eats.

