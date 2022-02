(Toronto) Brookfield Asset Management a haussé son dividende en marge de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, qui ont vu son profit grimper par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le gestionnaire d’actifs versera désormais un dividende de 14 cents US par action, par rapport à celui de 13 cents US par action versé précédemment.

Brookfield a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,12 milliard US, soit 66 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Cela se comparait à un profit de 643 millions US, ou 40 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 21,79 milliards US au plus récent trimestre, comparativement à ceux de 17,09 milliards US du quatrième trimestre de 2020.

Les fonds tirés des activités ont atteint 1,73 milliard US, soit 1,04 $ US par action, alors qu’ils avaient été de 2,1 milliards US, ou 1,34 $ US par action, un an plus tôt.

Brookfield a précisé que son résultat distribuable avait été de 1,3 milliard US, en baisse par rapport à celui de 1,63 milliard US de la même période l’année précédente.