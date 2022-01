La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a mis fin à son bras de fer avec son deuxième actionnaire en sélectionnant Tracy Robinson comme prochaine présidente-directrice générale et en accueillant l’ex-premier ministre Jean Charest à son conseil d’administration.

Julien Arsenault La Presse

Le plus important chemin de fer au pays en a fait l’annonce mardi, après la fermeture des marchés financiers, parallèlement au dévoilement de ses résultats du quatrième trimestre.

« Elle (Mme Robinson) apporte plus de 35 ans dans la gestion opérationnelle, le développement de stratégies et l’exécution de projets pour stimuler la croissance et la rentabilité », a souligné le président du conseil d’administration du CN, Robert Pace, dans un communiqué.

Mme Robinson remplacera Jean-Jacques Ruest, qui est sur le point de quitter pour la retraite.

Cela permet au CN de mettre de côté sa dispute avec TCI Fund Management, qui détient une participation de 5,2 % dans l’entreprise. Le fonds londonien, qui traîne une réputation de militant et qui est également le plus important actionnaire du Canadien Pacifique, mettra fin à ses efforts pour déclencher un ménage au sein de la haute direction du CN.

Mme Robinson était à l’emploi de TC Énergie et a été à l’emploi du CP – le principal rival du CN – pendant 27 ans, où elle a occupé des fonctions dans les secteurs de la finance et de la gestion des activités.

C’est au printemps que TCI a commencé à critiquer publiquement le CN alors que le chemin de fer tentait d’acquérir le Kansas City Southern (KCS), également convoité par le CP. L’entreprise américaine a finalement opté pour l’offre d’achat du Canadien Pacifique en septembre dernier.

De l’avis de la firme britannique, plutôt que de se lancer dans un projet d’acquisition coûteux, le CN aurait dû s’efforcer d’améliorer l’efficacité de ses activités.