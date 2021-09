PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le fonds d’investissement américain Blackstone a annoncé lundi la vente de son casino et hôtel The Cosmopolitan, situé à Las Vegas (Nevada), pour un montant de 5,65 milliards de dollars.

Agence France-Presse

Blackstone avait racheté le complexe, qui se trouve juste au sud du Bellagio, à la banque allemande Deutsche Bank en 2014 pour 1,73 milliard de dollars.

Le fonds dit avoir dépensé plus de 500 millions de dollars, notamment pour rénover les quelque 3000 chambres de l’hôtel et en construire de nouvelles.

La transaction se décompose en deux volets : les opérations de The Cosmopolitan sont cédées au groupe de loisirs MGM Resorts pour 1,625 milliard de dollars, tandis que la propriété foncière va faire l’objet d’un partenariat entre les fonds Cherng Family Trust, Stonepeak Partners et Blackstone Real Estate Income Trust.

Blackstone entend finaliser l’opération d’ici au premier semestre 2022.

L’industrie hôtelière et les casinos, qui drainent une grande partie des revenus de Las Vegas, ont souffert des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Mais le secteur a connu un rebond au cours des derniers mois.

Selon le Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), une agence officielle en charge des campagnes publicitaires de la ville, 3,3 millions de personnes ont visité Las Vegas en juillet, une hausse de 11 % par rapport à juin et de 130 % par rapport à l’an dernier.

Le taux d’occupation des hôtels était lui proche de 80 %.

Pour sa part, Blackstone assure que « les performances récentes de The Cosmopolitan ont été plus solides que jamais et ont même atteint des niveaux supérieurs à ceux d’avant la COVID-19 au deuxième trimestre 2021 ».