Carolina Aseptic et Carolina Dairy, qui emploient un total de 230 employés dans deux installations en Caroline du Nord, se joindront ainsi à la division américaine des produits laitiers de l’entreprise montréalaise.

(Montréal) Le producteur de fromage Saputo a annoncé mercredi avoir fait l’acquisition de deux entreprises américaines auprès d’AmeriQual Group pour la somme de 118 millions US, soit environ 149 millions de dollars canadiens.

La Presse Canadienne

Carolina Aseptic et Carolina Dairy, qui emploient un total de 230 employés dans deux installations en Caroline du Nord, se joindront ainsi à la division américaine des produits laitiers de l’entreprise montréalaise.

Saputo a fait valoir que cette transaction lui permettrait de mieux répondre à la demande croissante pour les breuvages protéinés aseptiques et les collations nutritionnelles.

Carolina Aseptic, dont l’installation se trouve à Troy, développe, fabrique, emballe et distribue des produits alimentaires et des breuvages aseptiques à longue durée de conservation, tandis que Carolina Dairy fabrique, emballe et distribue des yogourts réfrigérés en sachets à Briscoe.

Le président du conseil et chef de la direction de Saputo, Lino Saputo, a souligné dans un communiqué que cet investissement était un complément aux initiatives de croissance interne détaillées dans le plan stratégique mondial récemment dévoilé par l’entreprise pour la période de 2022 à 2025.