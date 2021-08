L’annonce de l’entente a fait bondir l’action de Score Media and Gaming de 79,8 % à la Bourse de Toronto. Le titre a grimpé de 18,15 $ pour clôturer à 40,90 $.

L’entreprise torontoise Score Media and Gaming vendue pour 2 milliards US

(Toronto) La société torontoise Score Media and Gaming a annoncé jeudi son acquisition par la société américaine Penn National Gaming dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à 2 milliards US.

La Presse Canadienne

L’entente réunira la populaire application mobile d’actualités sportives theScore de Score Media, ainsi que ses services de paris, dans quatre États américains, avec les dizaines de propriétés de jeux et de courses de Penn National dans 20 États.

Penn National a indiqué dans un communiqué que theScore était la troisième application sportive la plus populaire en Amérique du Nord et la première au Canada. Les systèmes que theScore a déjà développés devraient aider Penn National à étendre sa portée et à économiser sur les coûts de plateformes tierces.

L’acquisition de Score Media and Gaming s’ajoute aux actifs de Penn National dans les médias sportifs. Elle a acheté en 2020 une participation de 36 % dans Barstool Sports.

L’accord verra les actionnaires de Score Media et Gaming obtenir un montant en espèces de 17 $ US, en plus de 0,2398 d’une action Penn National, pour chacune de leurs actions. La valeur du titre de Penn National fait en sorte que la portion en espèces est pratiquement la même que celle en actions.

Penn National a précisé avoir l’intention d’exploiter theScore en tant qu’entreprise autonome qui conservera son siège social dans un bureau de Toronto.

L’annonce de l’entente a fait bondir l’action de Score Media and Gaming de 79,8 % à la Bourse de Toronto. Le titre a grimpé de 18,15 $ pour clôturer à 40,90 $.