Au premier coup d’œil, le logo Soucy International, qui coiffe le siège social et l’usine adjacente en bordure de l’autoroute 20 à la hauteur de Drummondville, offre peu d’indices sur cette entreprise familiale qui a vu le jour à la fin des années 1960. Pourtant, l’empreinte de ce groupe industriel se retrouve dans bien plus de produits qu’on ne pourrait le croire.

Julien Arsenault La Presse

Les adeptes de motoneiges, de motomarines, de VTT et de véhicules côte à côte l’ignorent probablement, mais bon nombre de pièces et d’accessoires que l’on trouve sur ces engins, comme des pare-brise, des portes et des rallonges de siège, sortent de l’usine drummondvilloise de cette entreprise fondée par Gilles Soucy, maintenant âgé de 82 ans.

« On voit des produits de Soucy un peu partout sans le savoir », lance Jasmin Villeneuve, qui occupe le poste de chef de l’exploitation depuis novembre dernier, au cours d’une entrevue avec La Presse. « Tout ce qu’on peut retrouver comme accessoire sur un véhicule récréatif, on le fait. Les constructeurs comme BRP, Arctic Cat, Polaris, Honda, Yamaha et Suzuki figurent parmi nos clients. »

À partir des chenillettes

PHOTO FOURNIE PAR SOUCY INTERNATIONAL L’usine de Soucy International fabrique de nombreuses pièces que l’on trouve dans les véhicules récréatifs et les systèmes de propulsion à chenilles.

Soucy a fait sa marque grâce à la construction de chenillettes et de systèmes de chenillettes en caoutchouc, ce qui a ouvert la voie à sa diversification.

C’est entre autres grâce aux acquisitions que l’entreprise a élargi son empreinte et qu’elle fabrique désormais une multitude de composants et de systèmes de propulsion à chenilles pour quatre secteurs : les véhicules récréatifs, industriels, agricoles ainsi que la défense. L’entreprise québécoise bénéficie de la confiance de multinationales de renom comme John Deere, Caterpillar et Cummins.

Signe de sa diversification, sa filiale Soucy Baron, qui se trouve à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, est même responsable de la fabrication des rondelles de la Ligue nationale de hockey – une activité qui ne représente qu’une fraction de son volume d’affaires.

De son siège social que l’on voit à partir de l’autoroute 20, Soucy International épaule les 12 unités industrielles en Amérique du Nord ainsi qu’en Asie (une usine de fabrication de petites pièces de caoutchouc à Shanghai, en Chine) qui comptent plus de 1700 employés, dont entre 350 et 400 se trouvent au siège social de Drummondville. L’entreprise est très bien implantée dans la municipalité, puisqu’elle y exploite au total six usines et un entrepôt.

On réalise surtout de l’assemblage et de la conception dans l’usine adjacente au quartier général. L’intégration des systèmes de propulsion à chenilles pour les tracteurs et la machinerie agricole s’y fait également.

PHOTO FOURNIE PAR SOUCY INTERNATIONAL Chef de l’exploitation de Soucy International, Jasmin Villeneuve supervise les 12 unités industrielles du groupe ainsi que plus de 1700 employés.

On stationne le tracteur pour l’équiper de chenilles à la place des roues. C’est chez Soucy International que l’on effectue la conception, l’ingénierie et l’assemblage des systèmes. Jasmin Villeneuve, chef de l’exploitation de Soucy International

Certaines pièces, comme des pare-brise pour véhicules récréatifs, sont fabriquées « de A à Z ».

« On achète du plastique en feuilles, on réalise le découpage, le moulage en 3D et l’assemblage final jusqu’à l’emballage », précise M. Villeneuve.

Un pilote aux commandes

La formule qui a permis au groupe de tirer son épingle du jeu tout en jouant un rôle de consolidateur plutôt que l’inverse ? Un actionnaire qui est le « seul capitaine à bord » et qui a fait « grandir son entreprise avec les moyens qu’il avait », explique M. Villeneuve.

« M. Soucy a investi avec les profits qu’il avait, sans croître trop vite, ce qui aurait amené un besoin de liquidités important, où il n’aurait pas pu faire autrement que de recourir à du capital externe. »

Le chef de l’exploitation de Soucy a également vanté le modèle décentralisé du groupe, qui est en quelque sorte un « regroupement de petites et moyennes entreprises » afin de conserver une certaine autonomie. L’équipe du siège social chapeaute l’ensemble des activités et offre son soutien, a-t-il ajouté.

Malgré les perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, la croissance a été au cœur de l’histoire du groupe depuis sa fondation. Toutefois, un problème évoqué par bon nombre d’entreprises lui met des bâtons dans les roues : la difficulté à trouver de la main-d’œuvre.

« On est au cœur de la tempête, lance M. Villeneuve. On a plus de 100 postes affichés sur notre site web. On pourrait prendre encore plus de place aux côtés de nos concurrents européens et américains, mais la pénurie de main-d’œuvre nous freine. »