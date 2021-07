Selon une action collective menée par Option consommateurs, une dizaine d’entreprises de location de voiture à court terme ont imposé des frais supplémentaires à des clients québécois âgés de 16 à 24 ans. On allègue en outre que certains jeunes se sont vu refuser la location ou l’accès à certains modèles à cause de leur âge.

Une dizaine d’entreprises de location de voitures au Québec, notamment Hertz, Enterprise, Avis et Thrifty, sont visées par une action collective pour leurs pratiques jugées discriminatoires à l’égard des jeunes conducteurs. Menée par Option consommateurs, la poursuite a été autorisée récemment par la Cour supérieure.

Karim Benessaieh La Presse

Selon l’organisme de défense des droits des consommateurs, qui a déposé sa requête initiale en août 2019 puis une version modifiée en octobre 2020 au nom d’un conducteur montréalais de 26 ans, Guillaume Rousseau, ces entreprises de location de voiture à court terme ont imposé des frais supplémentaires à des clients âgés de 16 à 24 ans. On allègue en outre que certains jeunes se sont vu refuser la location ou l’accès à certains modèles à cause de leur âge.

Ces pratiques, précise ce mercredi Option consommateurs par communiqué, « sont imposées même lorsque les jeunes conducteurs sont déjà couverts par leur propre assurance ».

Payer en double

Les assureurs, note-t-on, peuvent dans certaines circonstances utiliser le critère de l’âge pour établir les primes. « Aucune exception n’est prévue par la loi en matière de location de véhicule », plaide-t-on cependant.

« Ces consommateurs paient déjà plus cher pour assurer leur véhicule en raison de leur âge, ils en viennent donc à payer doublement le fait qu’ils sont jeunes, affirme par communiqué Sylvie De Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire et juridique à Option consommateurs. De plus, un conducteur de 22 ans pourrait tout aussi bien avoir plus d’expérience de conduite, de meilleures habitudes ou un meilleur dossier de conduite qu’un jeune de 26 ans, par exemple. »

L’action collective, qui vise à faire cesser cette discrimination et à obtenir une compensation monétaire, est faite au nom de tout conducteur québécois âgé entre 16 et 24 ans qui aurait payé des frais supplémentaires ou se serait vu refuser une location depuis le 16 août 2016.

Guillaume Rousseau, qui est le représentant du groupe selon la requête, est un attaché politique du député bloquiste Xavier Barsalou-Duval, dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères. Le 17 août 2016, il a rapporté avoir conclu un contrat de location de voiture avec Enterprise. Il avait alors 22 ans et comptait cinq ans d’expérience de conduite.

Il a dû payer des frais additionnels de « jeune conducteur » de 5 $ par jour, pour un total de 40 $. Il a également noté que seulement trois types de véhicules étaient disponibles pour les jeunes de moins de 25 ans, provoquant un imbroglio qui a retardé son départ de trois heures.

Un demi-million de jeunes

M. Rousseau, qui comptait partir en Gaspésie avec deux amis, disposait d’une assurance automobile couvrant les locations. Il « n’a jamais été questionné par le représentant de la défenderesse Enterprise sur son expérience et ses habitudes de conduite ni sur ses antécédents en matière de sécurité routière ou d’infractions de la route », peut-on lire dans la requête modifiée d’octobre 2020.

« Il s’est senti vexé de devoir payer des frais supplémentaires de 10 % en raison de son âge, alors qu’il paie déjà pour ses assurances et qu’on refusait de leur louer n’importe quel véhicule », précise-t-on.

Selon les statistiques de la Société d’assurance automobile du Québec déposées en preuve, on comptait en 2018 463 750 conducteurs âgés de 16 à 24 ans. L’action collective est représentée par le cabinet montréalais Sylvestre Painchaud et associés.