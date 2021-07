Entreprises

Relance du transport aérien

United Airlines passe la plus importante commande de son histoire

(New York) L'entreprise américaine United Airlines mise sur une reprise solide du transport aérien et, pour s’y préparer, renouvelle sa flotte en passant mardi la plus grosse commande de son histoire : 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo.