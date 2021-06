(Calgary) WestJet annonce le rétablissement de la connectivité nationale et interprovinciale du Canada atlantique en relançant sept liaisons aériennes à destination et en provenance de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

La Presse Canadienne

La compagnie aérienne signale de plus le lancement le 29 juillet d’un nouveau service sans escale de Charlottetown à Calgary, la ville de son siège social. Ce service devait commencer en juin 2020, mais il a été retardé en raison de la crise de la COVID-19.

Et c’est d’ici la fin-juin que WestJet devrait rétablir le service aérien commercial vers Sydney en Nouvelle-Écosse, Deer Lake et Gander à Terre-Neuve-et-Labrador, avec la reprise des vols en provenance d’Halifax et de Toronto.

Le mois prochain, le transporteur offrira un service sans escale vers le Canada atlantique d’Halifax à six villes, de Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador à trois villes, de Charlottetown à deux villes et de Moncton, Fredericton, Deer Lake, Gander et Sydney à une ville.