(New York) Boeing a demandé au gouvernement américain à renégocier le prix du contrat de deux exemplaires de l’avion présidentiel Air Force One et a prévenu qu’il aurait probablement un an de retard sur la livraison, a indiqué mardi une responsable du ministère de la Défense.

Agence France-Presse

Le constructeur s’est engagé en 2018 à fournir pour fin 2024 deux avions 747-8 prêts à transporter le locataire de la Maison-Blanche pour 3,9 milliards de dollars.

Mais un de ses sous-traitants a fait faillite et la pandémie a affecté la production, ce qui avait déjà conduit Boeing à passer dans ses comptes une charge de 318 millions de dollars au premier trimestre.

Le groupe a déjà prévenu qu’il aurait probablement douze mois de retard sur le calendrier initial, a indiqué lors d’une audition parlementaire Darlene Costello, secrétaire adjointe responsable des acquisitions, des technologies et de la logistique de l’armée de l’Air américaine.

Les services du gouvernement sont actuellement en train d’évaluer s’il faut vraiment modifier le calendrier, a-t-elle souligné.

Boeing a par ailleurs « soumis une lettre d’intention » pour demander une révision du prix du contrat, a ajouté Mme Costello.

Elle était interrogée par un parlementaire démocrate, Joe Courtney, qui a estimé que ce retard et cette demande de révision du contrat étaient « une déception ». « Nous pensions que pour une fois, sur ce programme, le gouvernement avait fait une bonne affaire », a-t-il regretté.

L’ancien président américain Donald Trump avait protesté à son arrivée à la Maison-Blanche contre le prix initial du contrat pour des appareils destinés à remplacer ceux utilisés actuellement, qu’il jugeait prohibitif.

Pour faire baisser le montant, Boeing avait proposé à l’Armée de l’Air de lui vendre deux 747-8 initialement destinés à la compagnie aérienne russe Transaero, qui avait fait faillite.