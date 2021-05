Avec cette transaction, Hexo croit pouvoir bientôt s’emparer de la plus grande part du marché au sein des producteurs de cannabis récréatif et atteindre son objectif de devenir un des trois plus grands producteurs de cannabis au monde.

(Ottawa) Hexo a annoncé vendredi qu’il ferait l’acquisition du producteur de cannabis torontois Redecan dans le cadre d’une transaction évaluée à 925 millions.

La Presse Canadienne

La société ottavienne allongera un montant de 400 millions en espèces à Redecan, en plus de 525 millions en actions d’Hexo au prix implicite de 7,53 $ par action.

Les actionnaires de Redecan détiendront environ 31 % des actions ordinaires d’Hexo émises et en circulation à la clôture de la transaction.

Selon Hexo, l’acquisition fera d’elle un chef de file canadien en volume de fleurs séchées dans les catégories haut de gamme, grand public et bon rapport qualité-prix, en plus d’accroître son portefeuille en y ajoutant les huiles, les capsules et les produits préroulés de Redecan.

Avec cette transaction, Hexo croit pouvoir bientôt s’emparer de la plus grande part du marché au sein des producteurs de cannabis récréatif et atteindre son objectif de devenir un des trois plus grands producteurs de cannabis au monde.

Hexo a annoncé plus tôt en mai qu’elle ferait aussi l’acquisition de 48North Cannabis pour 50 millions. Elle a aussi indiqué en février qu’elle achèterait Zenabis Global pour 235 millions.