André Bélanger, PDG de Béton provincial

Une croissance coulée dans le béton

On voit ses bétonnières partout au Québec, beaucoup notamment à Montréal, où elles approvisionnent quotidiennement le chantier du siège social de la Banque Nationale, le plus ambitieux projet immobilier de la métropole. Béton provincial est aujourd’hui le plus grand fournisseur d’agrégats au Québec et le plus important client de la cimenterie McInnis, qu’elle a vainement tenté d’acquérir l’an dernier. Son PDG André Bélanger, l’architecte de la forte expansion que Béton provincial a connue depuis les 20 dernières années, nous explique le cheminement de l’entreprise fondée à Matane par son père, Walter, en 1960.