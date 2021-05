Entreprises

Marketing-publicité

Cossette redevient québécoise

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et CVC Capital Partners acquièrent une part majoritaire des agences de BlueFocus International, filiale de la chinoise BlueFocus Intelligent Communication Group. Celle-ci comprend Vision7 International, propriétaire de l’agence de communications Cossette, mais aussi de Cossette Média, Eleven et Citoyen, de l’anglaise We Are Social et de l’américaine fuseproject.