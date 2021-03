Le président et chef de la direction de Bausch Health, Joseph Papa, a indiqué que cette vente représentait un progrès significatif dans les efforts de l’entreprise pour réduire sa dette.

(Laval) La pharmaceutique Bausch Health s’est entendue pour vendre sa participation dans Amoun Pharmaceutical Company à la société de portefeuille ADQ, d’Abu Dhabi, pour 740 millions US.

La Presse Canadienne

Amoun est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques en Égypte. Elle produit, met en marché et distribue des médicaments pour les personnes et les animaux.

L’entente, qui devrait être conclue dans la première moitié de 2021, est assujettie aux conditions de clôture habituelles, incluant les approbations réglementaires.

En vertu de l’accord, l’argent généré par Amoun du 1er janvier jusqu’à la clôture de la transaction reviendra à l’acquéreur et ne devrait pas faire partie des résultats financiers de Bausch Health.

Le président et chef de la direction de Bausch Health, Joseph Papa, a indiqué que cette vente représentait un progrès significatif dans les efforts de l’entreprise pour réduire sa dette.